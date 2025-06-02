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- Війна
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Ситуація на Сумському напрямку: оглядач оцінив дії російських військ та ЗСУ
На Сумському напрямку ситуація залишається складною, російські війська здійснюють активні наступальні та штурмові дії.
Командування Курської групи військ армії РФ продовжує докладати значних зусиль для розширення так званої «буферної зони» у прикордонній зоні Сумської області України. Зокрема, крім частин та підрозділів 18-ї мотострілецької дивізії (мсд), раніше введених у бій на цьому напрямку, противник повернув сюди низку штурмових підрозділів зі складу 177-го окремого полку морської піхоти. Вони вже беруть активну участь у наступальних/штурмових діях у напрямках Костянтинівка — Кіндратівка та Володимирівка — Олексіївка.
Про це написав оглядач групи «Інформаційний спротив» Олексій Машовець.
Крім того, противник активно атакував у напрямку Локня — Юнаківка та на захід від Локні силами штурмових підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії (дшд), яка діє у напрямку Юнаківки всіма своїми трьома «штатними» полками — 104-м, 234-м та 237-м десантно-штурмовими полками (дшп).
Станом на 1 червня ворог мав мінімальне просування у напрямку Кіндратівки та в районі Локні (в середньому 500-600 м). Проте в районі між Олексіївкою та Новомиколаївкою ворогу вдавалося просунутися в середньому на 1,2 — 1,3 км та зайняти частину Олексіївки.
«Наскільки я розумію, противник має своїм безпосереднім завданням на цьому напрямку — вихід своїх передових підрозділів на рубіж Олексіївка-Яблунівка. Разом з тим, на даний момент ЗСУ продовжують утримувати Новомиколаївку та район на південь від рубіжу Водолаги-Біловоди, що суттєво ускладнює подальше просування противника до зазначеного рубежу», — висловився Машовець.
Своєю чергою, на південь від населеного пункту Олешня ЗСУ заблокували спробу противника вклинитися на територію України у напрямку населеного пункту Садки, контратакуючими діями, відтіснивши противника частково за лінію кордону (до 250-300 метрів).
Машовець наголошує: ситуація на Сумському напрямку залишається досить складною. Командування противника прагне постійно атакувати на низці напрямків і поки що українським військам не вдається його повністю зупинити.
«Противник дуже повільно (іноді по кілька сотень метрів), але продовжує „повзти“, в загальному напрямку з півночі на південь по всій довжині ділянки від Костянтинівки до Локні. Загальна глибина вклинення противника у прикордонні Сумської області становить близько 7,5-8 км», — йдеться у дописі.
Раніше йшлося про те, що станом на зараз армія РФ не має можливостей дійти до міста Суми. Як розповів генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, РФ зосередила 50-тисячне військо, але це не ті можливості, аби окупанти могли вийти на оборонні рубежі навколо Сум.
«Якщо ворогові вдасться захопить Юнаківку, то це дасть ворогу нові спроможності для завдання ударів з повітря атак (авіації, дронів, артилерії) по обласному центру. Наразі окупанти просуваються — задля досягнення цієї мети», — наголосив Романенко.
Він акцентував, що РФ зараз не вистачає резервів «по всіх фронтах». Саме тому командування ворога перекидає військових з одного напрямку на інший, який є більш пріоритетним та важливими.