Ситуація на Сумському напрямку: оглядач оцінив дії російських військ та ЗСУ

Сумська область

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Командування Курської групи військ армії РФ продовжує докладати значних зусиль для розширення так званої «буферної зони» у прикордонній зоні Сумської області України. Зокрема, крім частин та підрозділів 18-ї мотострілецької дивізії (мсд), раніше введених у бій на цьому напрямку, противник повернув сюди низку штурмових підрозділів зі складу 177-го окремого полку морської піхоти. Вони вже беруть активну участь у наступальних/штурмових діях у напрямках Костянтинівка — Кіндратівка та Володимирівка — Олексіївка.

Про це написав оглядач групи «Інформаційний спротив» Олексій Машовець.

Крім того, противник активно атакував у напрямку Локня — Юнаківка та на захід від Локні силами штурмових підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії (дшд), яка діє у напрямку Юнаківки всіма своїми трьома «штатними» полками — 104-м, 234-м та 237-м десантно-штурмовими полками (дшп).

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Станом на 1 червня ворог мав мінімальне просування у напрямку Кіндратівки та в районі Локні (в середньому 500-600 м). Проте в районі між Олексіївкою та Новомиколаївкою ворогу вдавалося просунутися в середньому на 1,2 — 1,3 км та зайняти частину Олексіївки.

«Наскільки я розумію, противник має своїм безпосереднім завданням на цьому напрямку — вихід своїх передових підрозділів на рубіж Олексіївка-Яблунівка. Разом з тим, на даний момент ЗСУ продовжують утримувати Новомиколаївку та район на південь від рубіжу Водолаги-Біловоди, що суттєво ускладнює подальше просування противника до зазначеного рубежу», — висловився Машовець.

Своєю чергою, на південь від населеного пункту Олешня ЗСУ заблокували спробу противника вклинитися на територію України у напрямку населеного пункту Садки, контратакуючими діями, відтіснивши противника частково за лінію кордону (до 250-300 метрів).

Машовець наголошує: ситуація на Сумському напрямку залишається досить складною. Командування противника прагне постійно атакувати на низці напрямків і поки що українським військам не вдається його повністю зупинити.

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«Противник дуже повільно (іноді по кілька сотень метрів), але продовжує „повзти“, в загальному напрямку з півночі на південь по всій довжині ділянки від Костянтинівки до Локні. Загальна глибина вклинення противника у прикордонні Сумської області становить близько 7,5-8 км», — йдеться у дописі.

Раніше йшлося про те, що станом на зараз армія РФ не має можливостей дійти до міста Суми. Як розповів генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, РФ зосередила 50-тисячне військо, але це не ті можливості, аби окупанти могли вийти на оборонні рубежі навколо Сум.

«Якщо ворогові вдасться захопить Юнаківку, то це дасть ворогу нові спроможності для завдання ударів з повітря атак (авіації, дронів, артилерії) по обласному центру. Наразі окупанти просуваються — задля досягнення цієї мети», — наголосив Романенко.

Він акцентував, що РФ зараз не вистачає резервів «по всіх фронтах». Саме тому командування ворога перекидає військових з одного напрямку на інший, який є більш пріоритетним та важливими.

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