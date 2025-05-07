Ситуація на Запорізькій АЕС критична: що відбувається після російського обстрілу

Живлення ЗАЕС під загрозою / © Associated Press

Реклама

Внаслідок чергового обстрілу з боку Росії одна з двох зовнішніх ліній електропередачі, що живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, була пошкоджена та знеструмлена.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Наразі станція живиться лише однією лінією, що створює критичну ситуацію з точки зору безпеки. У разі її відключення може статися черговий блекаут — вже дев’ятий з початку повномасштабної війни. Це несе загрозу радіаційній безпеці не лише України, а й регіону загалом.

Реклама

«Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції — це запорука безпечного її функціонування», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, США вигадали спосіб, щоб ЗАЕС не стала проблемою на переговорах. Однак, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка не збирається передавати контроль над окупованою ЗАЕС.