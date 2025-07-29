Ситуація на Запорізькому напрямку фронту: військовий озвучив невтішні новини

Фронт / © ТСН.ua

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На Запорізькому напрямку гарних прогнозів мало. Маневри та просування противника свідчать про те, що в обороні зараз стоять дуже слабкі підрозділи.

Про це повідомляє військовий із позивним «Осман» Станіслав Бунятов.

За його словами, поки було відносно спокійно — частину сил перекидали на стабілізацію інших ділянок.

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«Це дало свої негативні наслідки», — зазначив він.

Він також зауважує, що ситуацію зі свого боку прокоментували захисники.

«Хлопці, які зараз тримають цей напрямок, головною причиною дестабілізації називають виведення найефективнішого підрозділу на Сумський напрямок і заміну його бригадою ТРО», — завершив Бунятов.

Як йшлося раніше, Росія використовує іноземців витратний матеріал. На Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту ворог відряджає вперед штурмові групи з громадян інших країн, аби вони ціною власних життів розкривали вогневі точки наших бійців.

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«Практично 98%, то іноземці! Дуже багато китайців, єменців, індусів, багато арабів! Одним словом — в них зараз, я так розумію, що також є брак із тими людьми, які готові йти на штурми», — каже Сергій Скибчик, начальник відділення комунікацій 65 ОМБр «Великий луг».

Захоплені у полон ворожі піхотинці, розповідали, каже начальник відділення комунікацій 65-ї механізованої бригади, що московитський підрозділ, складений переважно з іноземців — довго готували для штурмів саме на Запорізькому напрямку.