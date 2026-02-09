Ситуація погіршилася: чи наблизився ворог до захоплення Покровська та Мирнограду

Бої на Донбасі тривають / © Associated Press

Ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися. Запеклі бої тривають.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Противник затягує свою піхоту до північної частини Покровська, а росіяни, переодягнувшись в цивільний одяг вивозять тіла 200-х. Захід до міста сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Тривають також постійні спроби противника зайти до Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог», — йдеться у повідомленні.

Покровськ / © Associated Press

Яка ситуація на Мирноградському відтинку

На Мирноградському відтинку ворог накопичується на фермах на півночі. Накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які перебувають в Мирнограді.

«Також в полі зору починає все активніше з’являтися Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт з штурмовиками противника. Остані бої за Покровськ та Мирноград тривають», — додали аналітики.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Сили оборони контролюють північну частину Покровська і зупиняють росіян у Мирнограді.

В Угрупованні об’єднаних сил заявили, що за попередню добу окупанти безрезультатно намагалися прорвати українську оборону у Вовчанську та в бік Графського і Вільчі.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Посилена й технологічна складова. Противник перекинув спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.

Утім, ЗСУ, попри значну чисельну перевагу ворога, продовжують ефективно стримувати навалу.