Ситуація погіршилася: росіяни намагаються оточити Гуляйполе і перерізати стратегічну трасу

Російські військові / © Associated Press

Російські війська намагаються ізолювати та оточити Гуляйполе Запорізької області, використовуючи тактику проникнення та удари по шляхах постачання, схожі на ті, що були під Покровськом. Ситуація на Гуляйпільському напрямку продовжує погіршуватися, хоча окупантам, ймовірно, знадобиться певний час для створення необхідних умови для, аби спробувати захопити населений пункт.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

12 листопада головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що ситуація в районах Гуляйполя та Олександрівки (Великомихайлівки) «значно погіршилася», оскільки російські підрозділи використовують несприятливі погодні умови, щоб проникати між українськими позиціями, і вже захопили три невказані населені пункти.

За словами речника Сил оборони півдня полковника Владислава Волошина, українські війська відступили з позицій поблизу Новоуспенівського та Нового (на північний схід від Гуляйполя), тоді як бої тривають за Рівнопілля, Яблукове та Солодке (на північний схід від Гуляйполя, а також на захід і північний захід від Нового та Новоуспенівки).

Південне оперативне командування повідомило, що змішані удари російських військ зруйнували українські оборонні укріплення та змусили захисників відступити з району Рівнопілля ввечері 11 листопада. Один із російських військових блогерів заявив, що війська РФ просунулися на північний схід від Яблукового, на захід від Рибного, на південь від Солодкого та на захід від Нового. Інший блогер повідомив, що окупанти досягли східної околиці Яблукового, однак українські мінні загородження суттєво уповільнюють їхнє просування, незважаючи на зручний рельєф.

«Ймовірно, російські війська намагатимуться ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу в межах нової кампанії, спрямованої на поступове виснаження української оборони через тактику проникнення. Ця кампанія включає тривалу операцію з повітряного перехоплення на полі бою (BAI), яка має послабити спроможність України підтримувати фронт; удари по локальних шляхах постачання та операторах БпЛА; диверсійно-розвідувальні місії для виявлення й розхитування слабких місць оборони; а також масовані атаки малих груп, покликані змусити українські війська відступати», — йдеться у звіті ISW.

Російські війська вже протягом кількох місяців ведуть BAI-кампанію проти українських шляхів сполучення у районах Гуляйполя та Великомихайлівки, завдаючи ударів по автошляхах, дорогах і залізницях. Така тактика нагадує операцію, яку РФ проводила проти Покровська навесні-влітку 2025 року перед активною фазою штурму восени.

Останнім часом противник посилив інфільтраційні дії, демонструючи швидше просування. Російські пропагандисти повідомляють, що однією з основних цілей є перерізання траси Т-0401 Покровське — Гуляйполе, що має стратегічне значення для української логістики.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони півдня України повідомили про активізацію штурмових дій та масовані обстріли ворога в районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське. Через комплексне вогневе ураження українські підрозділи поблизу Рівнопілля 11 листопада були змушені переміститися на вигідніші рубежі. Водночас просування ворога зупинено, тривають дії щодо його блокування та ураження.

Речник «Української добровольчої армії» (УДА) Сергій Братчук повідомив, що ситуація на Запоріжжі «надзвичайно складна». За його словами, ворог не просто намагається рухатися в напрямку Гуляйполя, а має намір зайти в тил українським підрозділам та створити плацдарм для нових операцій.