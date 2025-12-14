ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Ситуація різко змінилась: що відбувається у Куп’янську

Українські війська повністю контролюють мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп’янська.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Куп'янськ

Куп’янськ / © Getty Images

Українські військові продовжують наступ у Куп’янську Харківської області та на його околицях. ЗСУ просунулися в центрі міста, де тривають зачистки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також зафіксовано просування українських підрозділів на південний схід від Петропавлівки.

Журналіст та боєць бригади Хартія Юрій Бутусов повідомив, що українські війська повністю контролюють мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп’янська. За його даними, ця втрата території завадить російським окупантам утримати будь-які позиції, що залишилися на півдні Куп’янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 та 13 грудня, свідчать про те, що російські диверсійні групи все ще перебувають у північній і західній частинах міста, зазначають аналітики.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили Куп’янськ: місто перейшло під повний контроль ЗСУ. За даними експертів, в оточенні — 200 росіян.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Куп’янська на тлі заяв Кремля, що окупанти «взяли» місто.

Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie