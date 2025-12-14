Ситуація різко змінилась: що відбувається у Куп’янську

Куп’янськ / © Getty Images

Українські військові продовжують наступ у Куп’янську Харківської області та на його околицях. ЗСУ просунулися в центрі міста, де тривають зачистки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також зафіксовано просування українських підрозділів на південний схід від Петропавлівки.

Журналіст та боєць бригади Хартія Юрій Бутусов повідомив, що українські війська повністю контролюють мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп’янська. За його даними, ця втрата території завадить російським окупантам утримати будь-які позиції, що залишилися на півдні Куп’янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 та 13 грудня, свідчать про те, що російські диверсійні групи все ще перебувають у північній і західній частинах міста, зазначають аналітики.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили Куп’янськ: місто перейшло під повний контроль ЗСУ. За даними експертів, в оточенні — 200 росіян.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Куп’янська на тлі заяв Кремля, що окупанти «взяли» місто.