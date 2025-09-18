Ситуація у напрямку Добропілля: Зеленський заявив про звільнення 160 кв км

Володимир Зеленський з українськими військовими на Донецькому напрямку / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку контрнаступальної операції ЗСУ у районі Добропілля на Донеччині вдалося звільнити від ворога16 кв. км території.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський зазначив, що Україна зараз проводить одну зі своїх контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Там точаться жорсткі бої, але російська армія зазнає суттєвих втрат. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 вересня доповів про результати.

«За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд — майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять — очищені від російської присутності», — йдеться у заяві президента.

Володимир Зеленський з українським військовими у Донецькій області / © Володимир Зеленський

