Ситуація у Покровську та Мирнограді: у ЗСУ повідомили, що роблять для оборони міст

Мирноград / © Associated Press

У Покровську Донецької області триває оборона, українські війська контролюють північну частину міста. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Про це повідомили в Угрупованні військ «Схід».

Сили оборони України у зоні відповідальності УВ «Схід» продовжують стримувати потужний тиск ворога. За минулу добу українські захисники відбили 101 штурмову атаку російських військ.

Українські сили активно діють у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник зазнає відчутних втрат. На Покровському напрямку українські воїни зірвали 58 штурмових і наступальних дій окупантів у районах Мирнограда, Родинського, Покровська, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Першого Травня, Філії, а також у напрямках Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього та Новопавлівки.

За попередніми даними, лише за 22 грудня на цьому напрямку було знешкоджено 174 окупантів, з яких 132 — ліквідовані безповоротно. Крім того, українські захисники знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та чотири безпілотники. Також уражено вісім укриттів з особовим складом противника. Пошкоджено танк, дві автівки та мотоцикл ворога.

Оборона Покровська триває: українські захисники контролюють північну частину міста та проводять пошуково-штурмові дії з одночасною ліквідацією противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи утримують оборонні позиції та знищують ворога на підступах до населеного пункту.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації», — зазначається в заяві.

Загалом у зоні відповідальності УВ «Схід» противник продовжує зазнавати найбільших втрат: за минулу добу ліквідовано 479 окупантів. Також знищено 927 безпілотників різних типів і 122 одиниці іншого озброєння та техніки, зокрема вісім танків і 17 броньованих машин.

Сили оборони цілеспрямовано знищують не лише ворожу піхоту, а й операторів дронів: за добу уражено 31 розрахунок російських безпілотних авіакмоплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1269 вогневих завдань.

Авіація Повітряних чил ЗСУ завдала удару по будівлі поблизу Сіверська, з якої діяли ворожі оператори БпЛА.

Армійська авіація також уразила логістичний маршрут противника в районі Новосергіївки, де фіксувався постійний рух особового складу та місця зосередження операторів дронів.

Нагадаємо, раніше нардеп Роман Костенко заявив, що українські війська у Мирнограді фактично перебувають в умовах оперативного оточення. За його словами, хоча підрозділи ще мають простір для маневру всередині міста, стабільна логістика та підвезення провіанту стають неможливими через вогневий контроль противника та панування ворога в небі.