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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
713
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Ситуація ускладнюється: військовий застеріг щодо Лиманського напрямку

Давати відсіч противнику стає дедалі тяжче.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

На Лиманському напрямку ситуація стає дедалі гіршою. Ямполівка вже під повним контролем противника. Росіяни намагаються прориватися до Торського з півночі, також просуваються в напрямку Колодязів.

Про це повідомив військовий із позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"В лісі дуже важко контролювати переміщення окупантів, по 1-2 тіла залазять в тил, хаотично переміщуються, накопичуються в бліндажах", — зазначив він.

Бунятов наголошує, що треба працювати над стабілізацією фронту та методично вибивати противника.

"Так, як це сталось на Покровському напрямку, інакше гангрена буде поширюватися далі", — констатував "Осман".

Нагадаємо, російські окупанти зосередяться насамперед на тому, щоб окупувати Донецьку область. Найбільш гаряче може стати на Лиманському напрямку. Росіяни готують поповнення та накопичують резерви.

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