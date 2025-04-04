Ситуація ускладнюється: військовий застеріг щодо Лиманського напрямку

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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На Лиманському напрямку ситуація стає дедалі гіршою. Ямполівка вже під повним контролем противника. Росіяни намагаються прориватися до Торського з півночі, також просуваються в напрямку Колодязів.

Про це повідомив військовий із позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"В лісі дуже важко контролювати переміщення окупантів, по 1-2 тіла залазять в тил, хаотично переміщуються, накопичуються в бліндажах", — зазначив він.

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Бунятов наголошує, що треба працювати над стабілізацією фронту та методично вибивати противника.

"Так, як це сталось на Покровському напрямку, інакше гангрена буде поширюватися далі", — констатував "Осман".

Нагадаємо, російські окупанти зосередяться насамперед на тому, щоб окупувати Донецьку область. Найбільш гаряче може стати на Лиманському напрямку. Росіяни готують поповнення та накопичують резерви.