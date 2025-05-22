Ситуація ускладнилася, росіяни націлилися на важливе місто: BBC про загрозу

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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Ситуація навколо міста Костянтинівка на півночі Донецької області сильно ускладнилася протягом останніх тижнів. Армія РФ змогла пробити українську оборону на захід від населеного пункту.

Про це повідомляє ВВС на джерело в командному складі ЗСУ.

З його слів, ситуація на цьому напрямку дуже загострилася. Завдання російських військ в найближчій перспективі - сформувати напівоточення Костянтинівки і взяти під вогневий контроль логістику українських Сил оборони.

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Якщо загарбникам вдасться реалізувати ці плани, то підрозділам ЗСУ найближчим часом доведеться виходити з глибокої "кишені" біля Торецька північніше - на лінію оборони по річках Бичок, Казенний Торець і Клебан-Бикського водосховища. Якщо утримати цей рубіж не вдасться, то цілком ймовірно, що влітку Росія зможе розпочати штурм Костянтинівсько-Краматорської агломерації.

Питання, чи мають сторони достатньо підготовлених резервів для цієї битви, залишається відкритим, наголошують джерела видання.

Зауважимо, що військовий аналітик Костянтин Машовець називає успіх російської армії на цій ділянці фронту "проривом на тактичну глибину". Наступ на місто ведуть відразу дві загальновійськові армії РФ: 8-ма і 51-ша.

"Тактичний успіх є очевидним. Завдяки значній чисельності піхоти, а також можливості постійно поповнювати передові частини та підрозділи, що зазнають значних втрат, особовим складом, противнику поки що вдається підтримувати дуже високий рівень інтенсивності своїх атакувальних/штурмових дій", – наголошує Машовець.

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Чому Костянтинівка важлива для РФ

Росіяни повільно пробиваються до агломерації Слов'янськ–Краматорськ–Дружківка–Костянтинівка з півдня, заходу і сходу. Станом на кінець травня армійці РФ майже дісталися до останньої перешкоди водосховища Клебан-Бик. За декілька кілометрів від нього - околиці Костянтинівки, яка у 2023-2024 роках вважалася відносно тиловим містом. Фронт був за 30-40 км звідси.

Однак тепер захоплення цього населеного пункту може стати головною ціллю літньої воєнної кампанії Кремля, наголошують у ВВС.

Зауважимо, що Костянтинівка - залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ. На початку великої війни місто активно атакувала російська авіації та далекобійні ракети. Втім, з наближенням фронту навесні її околиці опинилися в зоні досяжності FPV-дронів і артилерії росіян.

Влада каже, що 20-30% будинків у Костянтинівці вже зруйновані. Тут досі залишаються до 9 тисяч цивільних. До слова, до війни тут жило близько 70 тис. осіб.

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Зазначається, що навесні росіянам вдалося пробити дірку в українській обороні - на південний захід від Костянтинівки поряд з трасою на Покровськ. Тривалий час росіяни не могли зачепитися за цю дорогу, але початку травня їм вдалося перерізати трасу, захопити низку сіл як на південь від неї, так і на північ.

Ситуація ускладнюється тим, що одночасно війська РФ атакують в протилежний бік – в сторону Мирноградсько-Покровської агломерації. Це не дає генштабу ЗСУ зосередити додаткові сили на одній ділянці, розпорошуючи їх на декілька напрямків. Щоправда, в українському командуванні вважають, що все ж першочергове завдання Кремля – захоплення саме Костянтинівки.

Нагадаємо, військовий аналітик Денис Попович заявив, що головний напрямок наступу РФ влітку - Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка. З його слів, наразі російські окупанти наступають зі сторони Торецька. Загарбникам вдалося вийти на трасу Бахмут-Покровськ, яка повертає і в бік Костянтинівки.

Своєю чергою, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов попереджає, що Росія націлилася на чотири міста на Донеччині. Йдеться про важливі промислові населені пункти — це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

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Дата публікації 11:41, 15.05.25 Кількість переглядів 182 Сили оборони покращили тактичне положення на трьох напрямках Донеччини