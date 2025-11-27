ТСН у соціальних мережах

Ситуація в Покровську 27 листопада: чому росіяни буксують попри масовані атаки

Станом на 27 листопада українські сили оборони стримують наступ росіян у Покровську. Тривають бої вздовж залізниці та в центральній частині міста.

Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську, не дозволяючи їм просуватися далі.

Про ситуацію станом на 27 листопада повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Бойові дії тривають уздовж усієї лінії залізничної колії. Підрозділи ЗСУ, зокрема 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”, у взаємодії з іншими з’єднаннями в зоні відповідальності 7 корпусу проводять рейди південніше від колій — організовують засідки та знищують живу силу окупантів.

У центральній частині Покровська ситуація залишається напруженою. За добу українські штурмовики ліквідували 21 російського військового.

Активно працюють і оператори FPV-дронів: вони вражають живу силу противника та його техніку, яку окупанти намагаються приховувати в міській забудові після переміщення до міста.

Ворог намагається просуватися в північні райони Покровська. Росіяни намагаються накопичувати сили ціною значних втрат, а також облаштовувати умови для подальших наступальних дій, зокрема — налагоджувати супутниковий зв’язок. Українські військові фіксують такі спроби та активно їм протидіють.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники планували захопити місто Покровськ на Донеччині ще до вересня, але наприкінці листопада бої в місті тривають.

Ми раніше інформували, що російські військові проникають до Покровська малими групами, але у великій кількості.

