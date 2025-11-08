ТСН у соціальних мережах

Ситуація в Покровську: штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком

На Покровському напрямку відбито 52 з 57 атак. У самому Покровську триває зачистка: штурмові групи ЗСУ виявляють та ліквідують ворога.

Покровськ

Покровськ / © ДПСУ

У Покровську тривають важкі міські бої. Сили оборони проводять «пошуково-ударні дії» та «зачищають будинок за будинком», ліквідовуючи росіян, що просочилися. Загалом на напрямку було 57 штурмів.

Про це повідомляє Угруповання військ «Схід».

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності від початку доби відбили 80 російських штурмів.

Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок. Тут російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. На 18:00 вже було відбито 52 атаки.

Найважча ситуація — безпосередньо у самому Покровську. У місті продовжуються «пошуково-ударні дії» для виявлення та знищення росіян, яким вдалося просочитися.

Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.

«Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА, які корегують вогонь.

Противник також не полишає спроб атакувати в районі сусіднього Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.

В Угрупованні військ «Схід» також прокоментували забезпечення: «Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».

Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі бої, а ситуація змінюється щогодини: позиції кілька разів на день переходять з рук у руки, тому заяви про відсотки контролю над містом є недостовірними. За словами військового оглядача Дениса Поповича, ЗСУ ведуть зачистку окремих будівель, тоді як російські підрозділи постійно поповнюються та намагаються закріпитися в міській забудові до холодів. Водночас українські сили мають тактичні успіхи на півночі, що може покращити ситуацію на Покровському напрямку.

