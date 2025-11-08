- Дата публікації
Ситуація в Покровську: штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком
На Покровському напрямку відбито 52 з 57 атак. У самому Покровську триває зачистка: штурмові групи ЗСУ виявляють та ліквідують ворога.
У Покровську тривають важкі міські бої. Сили оборони проводять «пошуково-ударні дії» та «зачищають будинок за будинком», ліквідовуючи росіян, що просочилися. Загалом на напрямку було 57 штурмів.
Про це повідомляє Угруповання військ «Схід».
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності від початку доби відбили 80 російських штурмів.
Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок. Тут російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. На 18:00 вже було відбито 52 атаки.
Найважча ситуація — безпосередньо у самому Покровську. У місті продовжуються «пошуково-ударні дії» для виявлення та знищення росіян, яким вдалося просочитися.
Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.
«Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА, які корегують вогонь.
Противник також не полишає спроб атакувати в районі сусіднього Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.
В Угрупованні військ «Схід» також прокоментували забезпечення: «Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».
Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі бої, а ситуація змінюється щогодини: позиції кілька разів на день переходять з рук у руки, тому заяви про відсотки контролю над містом є недостовірними. За словами військового оглядача Дениса Поповича, ЗСУ ведуть зачистку окремих будівель, тоді як російські підрозділи постійно поповнюються та намагаються закріпитися в міській забудові до холодів. Водночас українські сили мають тактичні успіхи на півночі, що може покращити ситуацію на Покровському напрямку.