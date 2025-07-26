ISW про Покровськ

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Російські війська, ймовірно, захопили селище Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області Новоекономічне, що на північний схід від Покровська, та, схоже, проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії в Покровську.

Про це пише Американський Інститут вивчення війни ISW.

«Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Новоекономічного та, ймовірно, захопили поселення», — йдеться у повідомленні.

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Покровськ- мапа — Американський Інститут вивчення війни ISW

Один пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти «Капітальна» на захід від Новоекономічного та на південь від шахти, зазначають в ISW.

Росіянин стверджував, що солдати РФ нібито просунулися й далі на північний схід від Покровська поблизу Никанрівки, Бойківки та Затишок, а також на південь від Покровська поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки.

«Російські мілблогери стверджували, що підрозділи 30-ї мотострілецької бригади Російської Федерації (2-га ЦАА, Центральний військовий округ [ЦВО]) нещодавно брали участь у захопленні Звірового (на південний захід від Покровська)», — йдеться у повідомленні ISW.

Чи є окупанти в Покровську

Із посиланням на інших російських мілблогерів, Інститут пише, що російська піхота та диверсійно-розвідувальні групи просунулися до та через Покровськ, а також на околиці Мирнограда (на схід від Покровська), а один російський мілблогер стверджував, що кілька російських диверсійно-розвідувальних груп тимчасово просунулися до центру Покровська.

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Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що повідомлення про те, що російські підрозділи перебувають в Покровську, є передчасними, і ISW не спостерігає жодних ознак того, що російські війська утримують стійкі позиції в Покровську.

«Українські війська здійснюють обмежені контратаки в цьому районі, а додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на захід від Гродівки (на схід від Покровська)», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, під час засідання Ставки під головуванням президента Володимира Зеленського було названо найскладніші напрямки фронту та основні виклики.

А ще раніше український експерт заявив, що Покровськ у Донецькій області днями може опинитися у ворожому котлі і стати епіцентром величезних боїв. тож є ймовірність виходу ЗСУ з міста.

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