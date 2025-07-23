Ситуація загострюється: "Осман" розповів, що відбувається на Покровському напрямку

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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На Покровському напрямку російські війська активізувалися: вдень окупанти використовують мотоцикли, а вночі — пішу тактику, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України.

Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За його словами, мета ворога — дестабілізувати лінію бойового зіткнення та просочитися між українськими позиціями. Особливо небезпечною ситуація стає тоді, коли вороже ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) дістається до самого Покровська — це загрожує мирному населенню та оборонній інфраструктурі міста.

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«В сам Покровськ просочується вороже ДРГ, наслідки дуже негативні», — зазначив Бунятов.

На ділянках, де ефективно працюють підрозділи БПЛА, ситуація під більш значним контролем. Там ворожих бійців вдається виявляти і знищувати ще за 1–5 км до їхніх позицій. Проте такі результати можливі лише за умови постійної роботи розвідки та високої технологічної готовності.

Противник постійно змінює підхід до атак — зокрема, активно застосовує мотоцикли, які дозволяють маневрувати швидко і непомітно. Такі дії вимагають від українських захисників постійного удосконалення методів виявлення та нейтралізації загроз.

Нагадаємо, за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука, Росія зосередила значні сили на Покровському напрямку та продовжує активні штурмові дії з трьох напрямків.

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Окупанти атакують місто з фронту й півдня, одночасно намагаючись обійти його з південного заходу, щоб перерізати стратегічну трасу Покровськ — Павлоград. Окрім того, тривають спроби блокування дороги на Костянтинівку.

Експерт зазначає, що після прориву російські війська спочатку прагнули одночасно просунутися в напрямку Покровська та Костянтинівки, але згодом від цієї ідеї відмовились, усвідомивши високі ризики таких дій.