Ситуація загострюється: росіяни просунулися на двох напрямках

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Російські війська здійснили локальне просування на Луганському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомили у DeepState.

«Окупанти просунулися у Серебрянському лісництві та біля села Ольгівське», — йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано зміну лінії фронту у районі Серебрянського лісництва. Це місце є одним із найбільш гарячих відрізків бойових дій, де тривають запеклі бої за контроль над лісовими масивами, які мають важливе тактичне значення.

Крім того, на Запорізькому напрямку ворог просунувся поблизу Ольгівського. Ця територія розташована неподалік ключових логістичних шляхів, тому контроль над нею має стратегічний характер для подальших дій обох сторін.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України зачистили шість населених пунктів біля Добропілля у Донецькій області. Також зачищено від окупантів місто Покровськ. Також противник втратив багато техніки та озброєння. Було знищено та пошкоджено вісім танків російських окупантів, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

