Ситуація загострюється: росіяни просунулися на гарячому напрямку

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

На заході Запорізької області, в межах Оріхівського напрямку, російські війська захопили село Лук’янівське Степногірської селищної громади Василівського району.

Про це у звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW з посиланням на геолокаційні відеозаписи.

Дослідники також мають візуальне підтвердження російського просування на північ від Лобкового.

Аналітики наводять повідомлення Міноборони РФ від 30 січня про те, що, що російські війська захопили село Річне. Підтвердження цим заявам в ISW не мають.

Раніше повідомлялося, що росіяни посилюють тиск на Мирноград у Донецькій області. Окрім того, загарбники нарощують штурмові дії на Покровському напрямку та збільшують застосування авіації.

Аналітики зауважують, що ворог здійснив наступ на Донецькому напрямку. Росіяни просунулися поблизу Предтечиного та Ступочків, що у Краматорському районі.