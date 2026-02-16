Ситуація загострюється: росіяни просунулися на гарячому напрямку

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Російські окупаційні війська захопили село Рівне на Покровському напрямку, а також просунулися в трьох містах Донецької області.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

«Мова йде про Мирноград, Покровськ та Родинське», — вказують експерти.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий наголосив, що в разі окупації Покровська росіяни наступатимуть у бік села Шевченка з боку Родинського, або в напрямку Дніпропетровської області.

Що відомо про ймовірний літній наступ РФ

Росія планує масштабний літній наступ в Україні, зосередившись на південному та східному напрямках, зазначають аналітики ISW.

Згідно з аналізом експертів, російське військове командування планує задіяти свої стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 року наступу на півдні та/або сході України. Проте вони вважають, що у РФ недостатньо резервів, щоб підготуватися до такого наступу і досягти своїх цілей.

Оглядач Костянтин Машовець зазначає, що активізація російських військ може розпочатися вже наприкінці квітня 2026 року. За його даними, найімовірніші напрямки ударів це Слов’янськ-Краматорськ чи Оріхів-Запоріжжя. Він також наголошує, що ворог може намагатися завчасно захопити ключові позиції, аби забезпечити ефективність літнього наступу, хоча зараз російські війська стикаються з труднощами у досягненні навіть тактичних цілей у цьому регіоні.

Аналітики ISW нагадують, що від липня 2025 року РФ формує стратегічний резерв із нових рекрутів. Вважається, що ці сили планується використати у майбутніх операціях. Водночас Росія зазнає проблем із поповненням втрат серед особового складу на передовій.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про нові часові рамки для завершення активної фази війни, які окреслені американськими партнерами. За його словами, Сполучені Штати прагнуть досягнення миру до початку літа 2026 року.