Ситуація загострюється: росіяни знову просунулися на Донеччині

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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Російська армія просунулась у Донецькій області, зокрема у Покровському районі.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Експерти зафіксували просування російських військ у Малинівці, а також у Багатирю та біля Новосілки, що на Донеччині.

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Нагадаємо, російська армія захопила нові території між Покровськом і Костянтинівкою (на «Воздвиженському виступі»), про це 20 червня повідомив проєкт DeepState. Агресор окупував село Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки.

Покровський напрямок, згідно з підрахунками DeepState, залишається найгарячішим на фронті — там відбулося 32% всіх атак РФ у червні.

Напередодні Головком Олександр Сирський повідомив, що РФ зібрала на Покровському напрямку 111 тисяч військових — це найбільше угруповання.

За даними очільника Міноборони України Рустема Умєрова, Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

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Усі зусилля Збройних сил України спрямовані на те, щоб там стримати російських окупантів та не дати їм посилити наступи.