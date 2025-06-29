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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1 хв

Ситуація загострюється: росіяни знову просунулися на Донеччині

Окупанти тиснуть у Донецькій області. Аналітики знову звітують про просування ворога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

Російська армія просунулась у Донецькій області, зокрема у Покровському районі.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Експерти зафіксували просування російських військ у Малинівці, а також у Багатирю та біля Новосілки, що на Донеччині.

Нагадаємо, російська армія захопила нові території між Покровськом і Костянтинівкою (на «Воздвиженському виступі»), про це 20 червня повідомив проєкт DeepState. Агресор окупував село Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки.

Покровський напрямок, згідно з підрахунками DeepState, залишається найгарячішим на фронті — там відбулося 32% всіх атак РФ у червні.

Напередодні Головком Олександр Сирський повідомив, що РФ зібрала на Покровському напрямку 111 тисяч військових — це найбільше угруповання.

За даними очільника Міноборони України Рустема Умєрова, Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

Усі зусилля Збройних сил України спрямовані на те, щоб там стримати російських окупантів та не дати їм посилити наступи.

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