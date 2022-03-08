"Сюрприз" для Росії: у Раді анонсували важливі законопроєкти

"Сюрприз" для Росії: у Раді анонсували важливі законопроєкти

Про ухваленні рішення повідомлять постфактум.

Верховній Раді України готують "сюрприз" для Росії - важливі законопроєкти.

Про це під час українського телемарафону 8 березня повідомив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Є декілька нагальних потреб щодо законопроєктів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все ж таки якесь пакетне голосування. Це буде сюрпризом для Російської Федерації. Це важливі законопроекти", - сказав він.

Чернєв додав, що засідання ВР, як і минулого разу, може бути закритим. Про ухваленні рішення повідомлять постфактум.

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