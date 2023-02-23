"Сюрприз" від окупантів на 24 лютого: озвучено прогноз, чого очікувати від Росії

Армія Росії на річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого може влаштувати ракетний обстріл, але його ефективність буде значно нижчою, ніж рік тому. Також не виключені диверсії.

Таку думку висловив військовий аналітик Петро Черник в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

На запитання, щодо "сюрпризів" від окупантів до річниці повномасштабного вторгнення, Черник відповів:

"На мій погляд, у них в арсеналі залишається великий ракетний залп у межах 80-120 ракет. Але мені видається, що повторити свій власний рекорд початку цієї війни, коли вони одномоментно застосували близько 160 ракет, вони не зможуть. Можуть вдатися до якихось диверсійних дій - це цілком можливо, рештки агентурних мереж у них існують. Єдиний серйозний аргумент, який в них залишився - це зброя масового ураження. Більше нічого запропонувати не можуть. За цю війну вони застосували до нас абсолютно всі неядерні способи ведення бойових дій".

Аналітик нагадав, як зміцнилася протиповітряна оборона України з початку повномасштабної війни:

"На той момент наша ППО прикривала небо в межах 15-20%. Ми мали старенькі радянські комплекси С-200, С-300, "Бук", "Тор-М", "Оса" і невелику кількість західних зразків, у першу чергу - ПЗРК Stinger. З того часу наша ППО наситилася колосальною кількістю найновіших західних розробок. Iris-T, NASAMS, Crotale, Mistral, Aspid - далеко не повна лінійка того, що є в нас на озброєнні. За винятком останнього залпу, коли було застосовано аж 14 ракет Х-22, які ми не маємо чим збивати, у всіх попередніх залпах показники збивання балістичних і аеродинамічних цілей, а отже крилатих ракет - від 86 до 90%".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ запевнили, що Україна посилено готується до можливих "сюрпризів" від Росії до річниці повномасштабної війни. Пункти управління, командні та мобільні бригади - усі повітряні сили оборони в готовності 24/7.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що Росія може завдати "невеликого ракетного удару".

Аналітик Олександр Кочетков вважає, що окупанти можуть випустити не менше 50 ракет у 5 хвиль у комбінації з іранськими дронами "Шахед", щоб навантажити українську ППО.

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