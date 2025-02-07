СЗЧ мобілізованих: у Третій штурмовій розповіли, в чому причина та як з цим боротися

Проблеми бійців у ЗСУ, зокрема СЗЧ, часто починаються з неякісного навчання.

Підполковник ЗСУ Максим Жорін наголошує, що лише кілька навчальних центрів готують бійців за сучасними стандартами, водночас інші досі працюють за застарілими методами.

Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі.

Жорін висловив сподівання, що процес реформування дійде до навчальних центрів, адже "саме з навчання починаються всі подальші проблеми людини в армії, включно з СЗЧ".

Військовий зазначив, що в Україні є лише кілька навчальних центрів, де готують у сучасному форматі та якісно, а всі інші працюють "за старою системою".

За словами Жоріна, отримуючи звідти людей, командири змушені вже у себе в підрозділі навчати їх заново.

"Деякі бійці, пробувши кілька місяців у навчальному центрі, мʼяко кажучи, не мають достатнього рівня підготовки. Підрозділ розраховує, що за кілька тижнів адаптації можна вже задіювати людей до бойових завдань, та на практиці так не виходить", – зауважив підполковник ЗСУ.

Жорін вважає, якщо задіювати таких бійців, то є висока ймовірність їхньої загибелі через незнання "сучасної війни".

Нагадаємо, раніше в Третій штурмовій попередили про небезпеку використання ресурсів у переговорах.

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