Та ж тактика, що й на "Азовсталі": мер Маріуполя показав відео, як окупанти штурмують Мар’їнку

Та ж тактика, що й на "Азовсталі": мер Маріуполя показав відео, як окупанти штурмують Мар’їнку

Російські окупанти день за днем роблять спробу штурму Мар’їнки Донецької області, використовуючи ту ж тактику, що й для штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Так, російські окупанти гатять по домівках, "стираючи Мар’їнку так саме, як Маріуполь".

Про це повідомив міський голова Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

"Мар’їнка. День за днем окупанти роблять спроби штурму. Потім часи важких обстрілів і знову штурм. Та сама тактика, що і при "Азовсталі". І наші Герої відкидають окупантів з разу в раз. Немає сумніву, що оборона на мар’їнському рубежі посяде місце поруч з обороною Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

"Як це – можете побачи на власні очі. Окупанти гатять по домівках, стираючи Мар’їнку так саме, як Маріуполь. І потім знов будуть казати, що це ми самі. Ані прощення. Ані пробачень. Лише лють", – додав Андрющенко.

Він також відзначив бомбардування та штурм "Азовсталі", який окупанти транслюють майже в прямому етері.

"Кожна бомба потрапляє в саме серце кожного маріупольця. Героїчна оборона Маріуполя триває", – наголосив міський голова.

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці просять владу втрутитися та розв'язати це питання.

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