“Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю”: Зеленський відреагував на загибель 11-річної дівчинки у Запоріжжі

Російські окупанти здійснили обстріл міста ракетами С-300, одна з яких влучила у приватний житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російської армії на місто Запоріжжя, внаслідок якої під завалами будинку загинув місцевий мешканець та його 11-річна донька.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в неділю, 9 квітня, коли християни східного обряду святкують Вербну неділю.

За словами президента, обстріл було здійснено ракетами С-300.

“Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж”, - розповів Зеленський.

Він висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих і повідомив, що мати загиблої дівчинки перебуває в лікарні у важкому стані, їй надається необхідна медична допомога.

“Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства”, - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що в час світлого християнського свята ми повинні бути переконаними, що зло програє і вірити в це.

“І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми – наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя”, - запевнив він.

Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня Росія завдала удару по Запоріжжю, ракета влучила у приватний будинок, загинуло двоє людей: донька та батько, матір вдалося врятувати.

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