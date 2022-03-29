"Так можна сказати і про Чорнобаївку": Зеленський про скорочення бойових дій на Київщині та Чернігівщині

Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і успішної оборони українців.
Хоробрі та ефективні дії українських захисників змушують ворога відступати.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок, 29 березня.
"Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і нашої повномасштабної оборони, успішної оборони. Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках", - зазначив він.
За словами президента, так можна сказати і про Чорнобаївку - ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка - поменше їздити.
"Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", - сказав він.
Також Зеленський заявив, що російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти держави. Масштаб викликів не зменшився, наголосив голова держави.
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