"Так можна сказати і про Чорнобаївку": Зеленський про скорочення бойових дій на Київщині та Чернігівщині

"Так можна сказати і про Чорнобаївку": Зеленський про скорочення бойових дій на Київщині та Чернігівщині

Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і успішної оборони українців.

Хоробрі та ефективні дії українських захисників змушують ворога відступати.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок, 29 березня.

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"Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і нашої повномасштабної оборони, успішної оборони. Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках", - зазначив він.

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За словами президента, так можна сказати і про Чорнобаївку - ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка - поменше їздити.

"Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", - сказав він.

Також Зеленський заявив, що російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти держави. Масштаб викликів не зменшився, наголосив голова держави.

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