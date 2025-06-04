Так починалася "Павутина": ексклюзивні кадри виїзду фури СБУ з дронами-вбивцями російських літаків

З'явились кадри виїзду фури СБУ з дронами. / © Pixabay

Реклама

З’явились ексклюзивні кадри початку однієї з найуспішніших спецоперацій Служби безпеки України "Павутина" проти стратегічної авіації Росії.

Кадри надав журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в СБУ.

Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 81 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ

На відео — момент виїзду фури з модульним будиночком, який став мобільною базою для запуску українських дронів глибоко на території ворога.

Реклама

Саме з цих мобільних платформ і було здійснено удар, який пошкодив або знищив понад 40 літаків РФ. Зокрема — стратегічні бомбардувальники, що перебували на російських базах без захисту.

Що відомо про операцію "Павутина"?

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела у Росії спецоперацію "Павутина": було атаковано чотири ворожі аеродроми з військовою авіацією. Удару було завдано за допомогою дронів-камікадзе, які запускалися з вантажівок. За останніми даними Генерального штабу ЗСУ на 3 червня, за результатами спецоперації загальні втрати ворога становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав це суттєвим ударом по росіянах — якщо до операції "Павутина" ворог мав близько 130 стратегічних бомбардувальників, то тепер було знищено 34% бортів, про що заявляв очільник СБУ Василь Малюк.