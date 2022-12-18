"Так поспішали, що помилились у визначеннях": "Укренерго" попередило про черговий фейк пропаганди РФ

Російські пропагандисти поширюють чергові фейки, щоб переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не окупанти, які гатять по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців взимку без тепла, води і світла.

Про це попередило "Укренерго".

Кремлівські пропагандисти цього разу брешуть про нібито "відновлення експорту" української електроенергії, хоча держава ще 11 жовтня припинила експорт для стабілізації енергосистеми, яку вивели з ладу окупанти РФ.

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Для своєї легенди ворог публікує фейковий лист нібито від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики.

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди. Це чергова невдала спроба переконати громадян, ніби-то у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак", - сказано у повідомленні.

На підтвердження того, що експорт електроенергії не відбувається від 11 жовтня, в "Укренерго" оприлюднили посилання, за яких можна відстежити відповідну інформацію на майданчиках європейських мереж.

"Закликаємо усіх дотримуватися інформаційної гігієни та отримувати інформацію з офіційних джерел - державних установ та компаній", - додали в компанії.

До слова, російські війська 16 грудня вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні, поціливши і по енергетичній інфраструктурі, і по житлових будинках. Після атак у низці населених пунктів зникли електроенергія, тепло- і водопостачання.

Наразі триває процес відновлення роботи енергосистеми України після обстрілів РФ

Втім, у Києві зранку 18 грудня повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Атомні станції також вийшли на планову потужність.

За словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, ближче до 20 грудня регіон, у разі відсутності нових атак окупантів, повернеться до планових відключень світла.

Очільник енергетичного комітету парламенту Андрій Герус теж прогнозує, що ситуація із електропостачанням в Україні залишатиметься складною до 20 грудня, після чого обсяг відключень світла має зменшитись.

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