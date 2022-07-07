"Так само піднімемо і на інших окупованих територіях": з'явилося відео встановлення українського прапора на Зміїному

З'явилося відео, як українські військові піднімали прапор на острові Зміїний після його звільнення від російських окупантів.

Українські військові пообіцяли підняти синьо-жовтий стяг і на інших тимчасово окупованих територіях України.

Відео опублікували на сторінці Асоціації родин захисників "Азовсталі" у Twitter.

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"Сьогодні, 7 липня, на острові Зміїний було встановлено державний прапор. Встановлюючи Прапор, українські герої пообіцяли підняти прапор і на інших тимчасово окупованих територіях України, а також вигукнули "Слава захисникам "Азовсталі". Дякуємо за підтримку героїв Маріуполя", - йдеться у дописі.

На відеозаписі військові під час підняття українського прапора попередили путінських вояк, що ЗСУ невдовзі прийдуть на окуповані території та встановлять синьо-жовтий стяг.

"На острові Зміїний знову піднятий прапор України. Цей прапор так само буде піднятий на півострові (Крим - ред.). Він завжди буде нашим. Слава Україні! Героям Слава! Крим буде українським. Донбас - це Україна. Слава захисникам "Азовсталі", - вигукнули українські захисники.

Сьогодні, 7 липня, на острові Зміїний було встановлено Державний Прапор. Встановлюючи Прапор, українські герої пообіцяли підняти прапор і на інших тимчасово окупованих територіях України, а також вигукнули «Слава захисникам «Азовсталі»



Дякуємо за підтримку героїв Маріуполя! pic.twitter.com/eFFRShJBfX — Асоціація родин захисників «Азовсталі» (@AzovstalFam) July 7, 2022

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачищення та встановлювали прапори України на острові Зміїний. У Генштабі ЗСУ спростували цю заяву.

На острів Зміїний повернули прапор України

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