"Так швидше настане мир": Зеленський розповів, які санкції може запровадити Норвегія проти РФ

Президент закликав не продавати РФ корабельне обладнання.

Президент України Володимир Зеленський закликав Норвегію посилити санкції проти Росії. Оскільки це - єдиний засіб, який може спонукати РФ шукати мир.

Також читайте Україна веде перемовини про постачання газу з Норвегії - Зеленський

Про це 30 березня під час свого виступу перед парламентом Норвегії сказав президент України Володимир Зеленський.

"Впевнений, що країна, яка щорічно забезпечує вручення Нобелівської премії миру, як ніхто інший розуміє – чого вартий мир та як він нам потрібен. Яке цінне кожне зусилля на шляху до миру. Тому нові санкційні пакети мають вноситись щотижнево, без пауз. Чим більш міцними вони будуть, тим скоріше ми повернемо мир. Я вдячний Норвегії за приєднання до санкцій ЄС. Але прошу вас зробити ще дещо. Важливо, щоб європейські компанії не допомагали цій воєнній машині, яка вбила вже тисячі наших людей, зруйнувала десятки міст повністю. Жодної крони, прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що норвезька компанія MOTUS TECH та інші компанії повинні припинити підтримувати російську здатність знищувати сусідів.

"Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства? Також Євросоюз, а отже, я сподіваюсь, і Норвегія мають нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватись портами на континенті. Поки Росія блокує наші порти, вона не має права користуватись усіма портами вільного світу. Хочу підкреслити: це не питання про гроші, ні! Це питання про свободу і безпеку мореплавства у світі", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 березня, виступив перед парламентом Норвегії.

Читайте також: