"Так святкували день Росії, що втратили пильність": у центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух, є поранені

"Так святкували день Росії, що втратили пильність": у центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух, є поранені

В тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області.

Окупаційна влада підвердила інформацію про вибух та заявила про двох постраждалих.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".

"Рашисти так активно святкували день Росії, що втратили пильність. У місті прогримів вибух. Це підтвердили вже самі окупанти. За словами городян, у районі танка на вул. Героїв України близько 17.45 пролунав гучний вибух, який чули мелітопольці у різних районах міста", - йдеться у повідомленні.

Окупанти стверджують, що спрацював вибуховий пристрій, який залишили в урні. За словами так званого голови місцевих силовиків Олексія Селіванова, вибух нібито влаштували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, аби звинуватити у них українську сторону.

Нагадаємо, що у неділю, 12 червня, Росія обстріляла два райони у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула жінка.