“Так треба, йдіть обстежуйте котельні”: в Маріуполі окупанти заявляють про “початок підготовки міста до опалювального сезону”

“Так треба, йдіть обстежуйте котельні”: в Маріуполі окупанти заявляють про “початок підготовки міста до опалювального сезону”

В Маріуполі окупаційна влада заявляє про “початок підготовки міста до опалювального сезону”.

Для цього навіть скликали нараду, але все це було більш схоже на піар-захід.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, 26 травня самопроголошений мер Маріуполя Дмитро Хаджинов, який раніше був тамадою, скликав нараду. Обговорювали “початок підготовки до опалювального сезону”. Хоча у світлі нинішніх подій, готувати кательні до опалення - неможливо.

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“Навіть найзапекліший оптиміст розуміє, що без газо- та водопостачання про централізоване опалення не може йти мови. Навіть в кулуарах задавали таке питання. На що отримали відповідь: “Так треба, йдіть обстежуйте котельні”. Воно зрозуміло. Коли професійний тамада починає керувати містом, то жодних наслідків крім катастрофічних очікувати не варто. Власне - “документ” на робочому столі тамади каже сам за себе: “правила подавання тарілок” в дії”, - наголосив Петро Андрющенко.

Фото: соцмережі

Він також додав, що газопостачання відсутнє по всій області через пошкодження російськими окупантами газопроводу. Хоча навіть у разі його поновлення, відновити роботу котелені не вийде, бо необхідно будувати нову. А на це піде не менше року.

Нагадаємо, що США передадуть Україні необхідні системи залпового вогню.

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