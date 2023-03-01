Так важко ще ніколи не було: оборонець Бахмута розповів про пекельну ситуацію

Окупанти підходять до міста малими групами чисельністю 10-15 людей і розходяться, чекаючи, поки до них підтягнуться інші групи.

Військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр", яка обороняє Бахмут, розповів про надважку ситуацію. Окупанти б'ють зі всього, що у них є. Це - "Гради", артилерія, міномети, авіація. Також вони намагаються штурмувати місто, кидаючи живу силу.

Про це військовий повідомив в ефірі Еспресо.

"Якщо ситуацію у Бахмуті називають червоною, то я сказав би, що вона червона-червона. Там дуже пекельно. Йдуть обстріли самого міста. Противник стріляє зі всього, що має: "гради", артилерія, міномети, авіація. Крім того, підтягується жива сила ворога, яку прикриває ворожа авіація. Вони підходять малими групами, десь по 5-10 осіб, і розходяться по розбитих хатах, чекаючи, коли до них підтягнуться ще інші групи. І коли їх накопичується відповідна кількість, тоді вони можуть просунутися на якусь вулицю чи ще до якоїсь будівлі", - розказав про тактику ворога український боєць.

Військовий додав, що найважче - на північному боці міста.

"На мою думку, чи будемо ми тримати Бахмут, чи він буде стояти, залежить від бригад, що стоять по флангах, де ворог намагається перерізати нам шлях постачання боєприпасів. Ми робимо всі заходи, щоб цього не було. Однак, ситуація дуже важка, так важко ще у Бахмуті не було ", - сказав він.

Оборона Бахмута: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого повідомив, що найскладнішою на фронті залишається ситуація в Бахмуті. Там інтенсивність боїв лише наростає.

Напередодні до Бахмута приїжджав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив. За його словами, ситуація в районі Бахмута дуже напружена. Він підкреслив, що РФ кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

Новини війни на 28 лютого: на Бахмут знову кинули загони "Вагнера"

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