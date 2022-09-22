Так втікали, що зуби втратили: у Мережі оприлюднили фото покинутих позицій окупантів

На світлинах видно розбиту техніку загарбників, пляшки, старе взуття та каску, а також чиюсь вставну щелепу.

У Мережі оприлюднили фото покинутих позицій окупантів, які так швидко втікали, що навіть згубили вставну щелепу.

Локація не вказана, але можна припустити, що це звільнена Харківщина.

На світлинах видно розбиту техніку загарбників, пляшки, старе взуття та каску та інші особисті речі загарбників.

Фото оприлюднив telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Колишні позиції армії алкашів і старих дідів з накладними зубами - так втікали, що зуби втратили", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що у російських військ на Харківщині була лише одна лінія оборони. Коли її прорвали ЗСУ, сталася "каскадна паніка", що призвело до того, що оборона ворога "посипалася".

"Вони просто збиралися і втікали. Так сталося у Куп'янську, Балаклеї, Ізюмі. Я думав, що ми хоч в Ізюмі оточимо їх (за даними розвідки, там було 10-12 тис. військових - ред.), а вони кинули все, що можна було залишити, посідали до вантажівок, повідбирали у місцевого населення автомобілі, велосипеди і втекли. Темпи відступу були такі шалені, що ми не встигали за ними просуватися", - зауважив експерт.

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