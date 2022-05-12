"Так звучить пекло": окупанти продовжують скидати на "Азовсталь" потужні бомби та ракети (відео)

"Так звучить пекло": окупанти продовжують скидати на "Азовсталь" потужні бомби та ракети (відео)

Російські війська не припиняють атакувати маріупольський завод "Азовсталь".

Радник міського голови Петро Андрющенко опублікував відео обстрілів та ракетних ударів по заводу.

Відео наслідків атаки РФ Андрющенко розмістив на своєму Telegram-каналі.

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"Так звучить пекло. Так виглядає незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед захисниками Маріуполя.

На кадрах можна почути свист бомб та снарядів, які постійно скидають на "Азовсталь" російські окупанти. Також видно майже знищений завод, який досі стоїть, незважаючи на безперервні атаки росіян.

Нагадаємо, Маріуполь у складі "ДНР" готують до приєднання до Росії. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на місцеві ЗМІ та самопроголошеного "мера", називає можливою датою проведення "рефендуму" 15 травня.

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