"Така м'ясорубка там відбуватиметься": експерт розповів, як Росія використає мобілізованих

Перші партії мобілізованих росіян будуть скеровані до України, аби, можливо, закрити наявні "дірки" на фронті. Першу партію українські війська можуть швидко "перебити", адже це не навчені бійці.

Наступні мобілізовані росіяни, можливо, матимуть хоча б якусь базову підготовку. Проте це залежить від того, що трапиться з тими, кого першими кидатимуть на війну.

Про це військовий оглядач Денис Попович розповів "24 каналу".

"Якщо їх переб'ють у найближчий термін, чого не можна виключати, тому що це не навчені люди, то, можливо, росіянам доведеться кинути туди наступну партію. І цей конвеєр запуститься, і така м'ясорубка там відбуватиметься", – прогнозує експерт.

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Він додав, що в такому разі російських бійців просто не встигатимуть навчати.

Попович також пояснив, що перший етап мобілізації в РФ спрямований на переформування та наповнення фронтових частин армії окупантів.

"Я прогнозував, що це відбудеться протягом трьох-чотирьох тижнів. Власне, це час, який потрібен для мінімальної підготовки людей. Якщо вони кидають їх відразу, а про це є певні свідчення, – дуже важко прогнозувати поведінку людей, які з теплого дивану опинилися на фронті за декілька днів", – зазначив військовий оглядач.

Він розповів, що кожен мобілізований в РФ буде призначений на окрему посаду, яка передбачає певне коло завдань.

"Не може бути такого, щоб вони взяли мобілізованого і зробили з нього в'ючну тварину. Він має виконувати якісь обов'язки. А якщо він виконує якісь обов'язки – тоді на нього покладаються люди, з якими він служить. Якщо ця людина не стійка – може бути все що завгодно", – зауважив Попович.

Нагадаємо, за оцінками військового аналітика Сергія Грабського, російська влада намагається у будь-який спосіб закидати фронт "гарматним м'ясом", щоб утримати позиції, а потім підтягнути необхідну кількість військ.

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