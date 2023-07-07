Таке тільки у кіно: у соцмережах розповіли історію захисника, який повзки вибирався 8 днів до своїх

Хлопець опинився майже на самих позиціях ворога, окупанти були у сусідніх будинках.

В українському Telegram-каналі "Буревій" розповіли дивовижну історію порятунку українського військового, який зумів вижити і вибратися до своїх, потрапавши в оточення.

За словами його товаришів по службі, боєць зник безвісти під час штурму позицій окупантів. На якому саме напрямку це сталося і про який підрозділ йдеться, не уточнюється.

Хлопець, якого побратими уже "поховали", вийшов на українські позиції пішки.

"Це просто диво, я таке бачив тільки в фільмах", – зазначає автор каналу і додає, що за весь час повномасштабної війни, це перший випадок в бригаді.

"Зазвичай чекають 1-2 дні, і якщо боєць не повертається, то це приблизно в 90% випадках загиблий до тіла якого немає можливості наразі підійти, або лише в 10% випадків - полонений. Та як і написано в відкритих джерелах, через 1-2 дні відбувається сповіщення сім’ї, їм кажуть що їх родич зник безвісти", – йдеться в повідомленні.

Як виявилося, хлопець був контужений, забіг майже до окупатів, знайшов покинуті підвали і переховувався там.

В нього не було запасу їжі та води на 8 днів, тому він шукав хоч якусь їжу в покинутих будинках.

"Чув голоси окупантів, які були від нього на відстані до 100 м, в сусідніх будинках та просто молився щоб його не знайшли", – зазначає автор каналу.

Хлопець повзки вибирався 8 днів і все ж зумів вибратися до своїх.

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