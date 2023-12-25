Таке вже було: військовий експерт нагадав, як ЗСУ збивали російські Су-34

Сили оборони за три дні збили п'ять російських винищувачів. Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 – на півдні та на Донеччині.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів "24 Каналу", що Повітряні сили дуже добре спланували цю операцію, а її підготовка тривала довгий час.

Експерт також нагадав про попередні невдачі росіян, коли ЗСУ знищили їхні винищувачі та льотчиків, зокрема і на території Росії.

Світан нагадав, що схожа ситуація була у березні 2023 року, коли російський Су-34 скидав керовані авіаційні бомби (КАБи) на Авдіївку.

"Нікопольський зенітний полк полював за ворожою авіацією поблизу Єнакієве у режимі засади. Вони розташували ЗРК С-300, не вмикаючи його, неподалік від лінії фронту, та чекали поки з'явиться Су-34. Коли ж українські захисники вимкнули С-300, вони стежили за ворогом за допомогою систем великої дальності виявлення. Російські льотчики розуміли, що ці системи не працюють ракетами до цієї дальності і підійшли ближче. Тоді українські військові на декілька секунд увімкнули локатор, захопили ціль, запустили ракети та відмінусували Су-34. Після цього наші воїни відійшли з місця пуску ракет", – нагадав експерт.

Збиття російських винищувачі на Брянщині

Проте вже 13 травня окупанти знову потрапили у таку саму ситуацію у Брянській області Росії.

Тоді окупанти прикрили Су-34 винищувачем Су-35 та вертольотами Мі-8, які виконували роль постановників перешкод.

Тоді працювала система Patriot, яка також була вимкнена, поки ворожа авіація не підійшла на відстань 30 – 40 кілометрів, і після увімкнулась, ліквідувавши усі чотири російських борти. Також було відмінусовано п'ятий борт – пошуково-рятувальний гелікоптер Мі-8.

Чергова невдача під Кринками

Дві пари Су-34 на відстані 30-40 км від Кринок на Херсонщині намагалися скинути КАБи. Тоді ЗСУ використали або С-300, або систему Patriot, і росіяни втратили три свої борти.

"Шість льотчиків (по два у кожному літаку) примусово катапультувалися, однак серед них були й загиблі. Після цього піднявся російський пошуково-рятувальний гелікоптер, але його українські захисники вже не стали збивати, а звернулися та покинули позиції. Українські сили відмінусували 150 мільйонів доларів у росіян (один Су-34 коштує $50 млн), а також 6 льотчиків. Навчання кожного льотчика триває до 10 років", – резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи є для окупантів критичними втрати Су-30 та Су-34.

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