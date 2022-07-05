"Таке завдання можна виконати": Данілов назвав умови, за яких Україна може перемогти до кінця року

"Таке завдання можна виконати": Данілов назвав умови, за яких Україна може перемогти до кінця року

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що Україна може перемогти у війні з Росією до кінця 2022 року за кількох умов.

Данілов наголосив, що перемогою у війні буде повернення держкордонів України станом на 1991 рік.

Про це він сказав в інтерв’ю для "Апостроф TV".

"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося (перемога у війні до кінця року – ред.), але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється лендліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати", – розповів секретар РНБО.

"Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", – додав він.

Нагадаємо, за прогнозами голови розвідки Кирила Буданова, на перші великі перемоги України у війні з Росією варто чекати у серпні. А ближче до зими активні бойові дії сповільнять темп.

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