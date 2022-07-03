"Такі ризики є": Зеленський заявив, що росіяни можуть окупувати всю Луганську область

Нині тривають запеклі бої за Лисичанськ. Росіяни хочуть окупувати це місто, аби повністю взяти під контроль Луганську область. І такі ризики є.

Про це під час брифінгу 3 липня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована. Такі ризики є - вони зрозумілі нам. Але щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які були вже повністю зруйновані, які передавалися, вибачте за використання такого слова і порівняння, але які передавалися від однієї сторони іншій щоденно. Тому сказати сьогодні остаточно, що Лисичанськ є під контролем, ми не можемо. Тривають бої на околицях Лисичанська. Наше завдання – мати вогневу перевагу. Наші Збройні Сили роблять усе, що можуть", - запевнив Зеленський.

Він зазначив, що "пришвидшення постачання зброї дасть можливість мати вогневу перевагу. Тоді будемо сильніше тиснути на Росію на цьому напрямку. Але там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда, це слабке наше місце. Але в інших напрямках є наші кроки вперед".

У вечірньому зведенні 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що "на Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт".

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Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що "Лисичанськ ще не під контролем Російської Федерації. Шампанське, мабуть, уже видихлося і його вилили. А ми продовжуємо боронити місто. Проводять ротацію військ. Але поки що утримуємо".

"Так, не все місто вже контролюємо, але поки що утримуємо Лисичанськ за можливості наших Збройних Сил. Немає поки що інформації, що Генштаб ухвалює рішення залишити Лисичанськ. Тому битви за місто продовжуються, вуличні бої тривають. Точаться бої у самому Лисичанську і навколо Лисичанська, особливо на південно-західному напрямку міста, де справді Російська Федерація намагається або обійти його, або прорватися до самого міста. Але ми боремося за це місто. І поки що ніхто здавати та виходити з Лисичанська не збирається", - сказав Жданов.

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