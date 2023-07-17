Такі спецоперації змінюють перебіг війни: експерт - про атаку на Кримський міст

Політолог Тарас Загородній вважає, що підрив Керченського моста - це удар по авторитету Путіна і ускладнення логістики ворога.

Підрив Службою Безпеки Кримського мосту - потужний удар по логістиці ворога. Причому об’єкт удару перебував під посиленою охороною росіян.

Про це пише політолог Тарас Загородній у блозі на Цензор.НЕТ.

Експерт акцентує, що СБУ вдруге з початку повномасштабного вторгнення підірвала Кримський міст. "Підрив мосту – це величезний ляпас по "сакральності російської влади". Дуже болючий і неприємний. Путін пропускає його вдруге. А СБУ Малюка вдруге демонструє, що для неї не існує неможливих завдань на територіях, зайнятих ворогом. Вона повністю переграє і фсб, і гру. Спецоперації подібного рівня складності, певен, увійдуть у підручники історії спецслужб", - вважає політолог.

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На думку Загороднього, такі спецоперації змінюють перебіг війни та баланс сил на користь України. "Крім престижу російської влади є і інший важливий аспект – СБУ завдає потужного удару по логістиці ворога під час українського контрнаступу. Голова Служби Малюк вже говорив, що міст – законна ціль для України, бо росіяни перекидають по ньому техніку і військову силу", - підкреслює експерт.

"Два слова про те, чим наносились удари. За моїми даними, морські надводні дрони – унікальна українська розробка. Служба Безпеки залучила фахових спеціалістів та змогла у короткі строки розробити ефективну зброю. Дрони вже чудово проявляли себе під час атаки на бухту в Севастополі в жовтні 2022-го", - повідомляє Загородній.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали два вибухи. Є загиблі та постраждалі. Рух на мосту зупинено.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан припускає, що за ударом по Кримському мосту 17 липня стоять СБУ і ВМС. За його словами, єдина версія вибуху на Кримському мосту, яка залишається, — надводний підрив безпілотників.

Реакція СБУ

У СБУ пообіцяли оприлюднити всі деталі щодо вибухів на Кримському мосту, які сталися 17 липня.

"Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту, повідомляємо, що всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Водночас нагадуємо, що в одному з інтерв’ю очільник СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних постачань для російської армії", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

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