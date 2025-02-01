"Такі варіанти розглядаються": Братчук відповів, чи атакуватимуть росіяни Дніпропетровщину

Наразі у російської окупаційної армії навряд чи є ресурси для наступу на Дніпропетровську область. Але українське військове командування, ймовірно, розглядає різні варіанти розвитку подій, зокрема й спроби ворога на заході Донецької області просуватись у західному напрямку, на Дніпропетровщину.

Про це розповів спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в інтерв'ю виданню "Главред".

"Росіяни шукають маршрути, щоб перерізати наші логістичні шляхи, які забезпечують локації та оборонні вузли в Донецькій області з метою подальшого проведення бойових дій. Тому ворог може розглядати певні маневри стосовно Дніпропетровської області для просування саме Донеччиною", – пояснив Братчук.

Він зауважив, що зараз вся увага зосереджена на Донецькому театрі бойових дій.

"Інші варіанти у ворога дійсно існують, але мені дещо незрозуміла ситуація, коли дехто кожного дня вперто підраховує відстань на мапі, на яку ворог просунувся в бік Дніпропетровської області. Я не кажу, що треба мовчати, проте, на мій погляд, ці підрахунки створюють неправильний емоційний фон для людей", – зазначив спікер.

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За його словами, у Дніпропетровській області ведуться "дуже інтенсивні та професійні роботи" зі зведення фортифікацій. До виконання цього важливого завдання залучені як військові, так і місцева та обласна влада.

Нагадаємо, очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що евакуацію на Дніпропетровщині наразі не оголошували. Втім, він закликав жителів заздалегідь виїхати з прифронтових територій області, яка межує з Донеччиною.

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