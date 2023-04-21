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"Такі випадки будуть траплятися частіше": Ігнат відреагував на удар по Бєлгороду

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Такі випадки будуть траплятися частіше": Ігнат відреагував на удар по Бєлгороду

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ вважає, що такі випадки будуть повторюватися.

У Росії можуть почастішати випадки схожі до вибуху авіаційного снаряда у Бєлгороді. Все через намагання окупантів швидко наростити їхнє виробництво за рахунок якості.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, такі бомби могли падати і в інших місцях Росії.

"Тому що роблять вони все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки", каже Ігнат.

Він додав, що ця бомба на озброєнні росіян ще з радянських часів, але потребує модернізації та встановленні GPS-навігації та крил.

При цьому він попередив, що загроза використання окупантами подібних авіабомб буде лише посилюватись.

"Бомб у них достатньо", - підкреслив він.

Нагадаємо, влада Бєлгорода визнала, що цілеспрямовано скинула авіабомбу на місто,  щоб не деморалізувати громадян. Керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Додамо, у Мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували, як пізно ввечері 20 квітня бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
424
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