"Таких дій зі знищення "руского міра" я не пригадаю" – російський письменник про війну в Україні

Російський письменник розповів, як Росія у війні проти України насправді знищує себе як державу.

Розпочавши у лютому повномасштабну війну, яка триває вже понад дев'ять місяців, Росія, виконуючи своє завдання виснажувати, руйнувати й окупувати Україну, одночасно й далі виснажує та руйнує себе.

Про в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону розповів російський письменник Михайло Веллер, який живе в Естонії.

"Дії зі знищення того самого "руского міра" про який ви мене запитали років зо три тому: "Що це таке?" А я відповів: "Запитаймо того, хто це придумав". Таких дій я не пригадаю з давніх часів. Тому що навіть під час страшної Другої світової війни все було якось простіше... Зараз відбувається тупе знищення слов'янського світу. Тупе, безглузде, беззмістовне, що погіршує становище не тільки України, але й Росії також. Я особисто такої маячні в історії Росії не знаю", – сказав Веллер.

Як приклади, він згадав російських царів Івана Грозного й Петра I, які через експансію збільшували території держави. На думку Веллера, у їхніх діях "зміст абсолютно зрозумілий" – це "найжорстокішими засобами, але модернізація надзвичайно відсталої феодальної держави".

Однак те, що зараз робить Росія – немає жодного сенсу.

"І далі знищують економіку, знищують промисловість, знищують людський потенціал, який сьогодні непоправний, тому що на демографічному схлопуванні перебувають усі білі народи. І от із цією дивовижною тупістю триває ось це самознищення", – резюмував письменник.

Війна Росії проти України

Рано вранці 24 лютого Росія напала на Україну, розпочавши повномасштабну війну. Президент ​​Росії Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Напередодні нападу, 21 лютого, Путін офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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