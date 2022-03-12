"Таких сволочів, як вони, я у своєму житті ще не бачила": росіянка з Гостомеля про російських окупантів

Росіянка, яка мешкає в Гостомелі, висловила свою думку про "руський мір".
Росіянка, яка живе в Україні, під час евакуації з тимчасово окупованого Гостомелю висловила свою думку про російські війська.
Жінка зізналася, що таких "сволочів" ще в житті не бачила. Вона не просила їх "звільняти" її.
"Я сама росіянка і я маю сказати, що я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину, але на даний момент, я маю сказати, що таких сволочів, як вони, я в своєму житті ще не бачила. Я ніколи не могла подумати про те, що вони прийдуть мене "захищати". Я їх просила про це? Я просила Кадирова забрати моє золоте кільце собі на ворота? Ні! Суки вони!" – сказала жінка.
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