"Таких випадків десятки": Офіс генпрокурора про розстріл військових ЗСУ в районі Роботиного

В одному з районів Запорізької області – біля Роботиного – росіяни розстріляли бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Про злочин окупантів стало відомо наприкінці грудня.

Очільник "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов підтвердив – відео з розстрілом росіянами українських військовополонених у Запорізькій області – справжнє. Дані жертв окупантів уже встановлено.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Як зазначив співробітник Офісу генпрокурора, є підстави вважати, що розстріл здійснили солдати 76-ї так званої "Псковської" дивізії, які відомі своїми жорстокими діями у Київській області. Ця інформація перевіряться, чи ведеться робота з виходу на конкретних людей. Також збираються дані щодо кількості страт українських військовополонених росіянами, а також тих, хто зазнав тортур.

"Це точно не рідкісні випадки, це система. Є кілька десятків підтверджених фактів страти військовополонених. У принципі, злочини щодо військовополонених вже формуються в окремий напрямок. Катування, жорстоке поводження – найпоширеніший злочин. Фактично всі наші військовополонені, які утримувалися у ворога – їх тисячі, – зазнали жорстокого поводження, тортур", - зазначив Юрій Бєлоусов.

Він також нагадав, що нещодавно було оприлюднено відео, як окупанти в Запорізькій області використовують українських військовополонених як "живий щит". Це окремий воєнний злочин.

"М’яко кажучи, нормальні військові так не роблять, такі злочини демонструють рівень культури нашого ворога", – наголосив глава "департаменту війни" Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, військовий прокоментував посилення мобілізації – "більшість чоловіків не хочуть служити".

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