"Такий будинок не один": Синєгубов прокоментував загибель 44 осіб під завалами 5-поверхівки в Ізюмі

В Ізюмі Харківської області під час розбирання завалів п'ятиповерхового будинку знайшли людські тіла - 44 загиблих.
Втім, в окупованому армією Російської Федерації місті, така зруйнована п'ятиповерхівка не одна.
Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, спеціальної техніки, яка могла б допомогти розбирати завали, немає. Саме тому роботу здійснюють т вручну. Та й роблять це лише тоді, коли немає обстрілів.
"Завдяки місцевим мешканцям, які там залишилися, ми завершили розбирати один з житлових будинків. Цей 5-поверховий будинок був повністю зруйнований обстрілами окупантів і під завалами знайшли 44 тіла місцевих мешканців. Такий будинок там, на жаль, не один", - наголосив він.
Очільник області каже, що наразі місто Ізюм - це одна з найгарячіших точок у Харківській області. ЗСУ тримають свої позиції.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області гуманітарна ситуація дуже складна. До міста неможливо завезти ліки та продукти. Наразі там залишилося 12-14 тис. мешканців. До 24 лютого в Ізюмі проживало понад 45 тис. осіб.
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