"Такий крок швидше, ніж змінити конституцію": Зеленський пояснив, навіщо потрібен всеукраїнський референдум

За словами глави української держави, зміни до конституції відбуватимуться щонайменше рік.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана... Це я зараз перейду до референдуму. Який буде підписаний там, де є пункти гарантій безпеки, усіма гарантами цієї безпеки. Він обов'язково має бути ратифікований парламентами країн-гарантів, це два. І обов'язково має бути референдум в Україні. Чому? Тому що ми маємо закон про референдуми. Ми прийняли його. Зміни того чи іншого статусу... А гарантії безпеки передбачають конституційні зміни. Розумієте, так? Конституційні зміни. Це дві сесії.

Коли зустрічалися наші хлопці з російською групою, вони неглибоко взагалі були в матеріалі. Я вам скажу — це, м'яко кажучи, неглибоко. Що таке дві сесії? Інакше конституцію не можна змінити. Дві сесії – це рік. Уявляєте, наскільки це може бути довго? Це я говорю не про референдум, я говорю взагалі про конституційні зміни. Референдум — крок швидше, ніж змінити конституцію. Ось про що я говорю. Російській стороні потрібні гарантії, що це станеться. Тому референдум — бо тільки народ може ухвалити рішення, що буде такий статус і гаранти. Референдум відбудеться протягом кількох місяців, а зміни до конституції відбуватимуться щонайменше рік відповідно до чинного законодавства. Мінімум рік", - зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що мови Кремля про так звану "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, які вона висуває на перемовинах щодо припинення війни, не обговорються.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.