Такий на вигляд "руський мир": російська армія обстріляла дитсадок у Лисичанську

Такий на вигляд "руський мир": російська армія обстріляла дитсадок у Лисичанську

Будівля частково зруйнована.

Російська армія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру у Лисичанську Луганської області.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Гайдай.

У суботу, 5 березня, окупанти обстріляли місцевий дитячий садок "Іскорка". На оприлюднених фото видно, що поцілили у дах будівлі.

"Десять днів тому тут бігали, бавилися наші діточки. Був мир…справжній",- написав Гайдай. І додав: "Так виглядає "руський мир".