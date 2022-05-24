Такий термін не передбачали провідні розвідки світу: Зеленський - про три місяці війни з Росією

Президент Зеленский звернув увагу, що сьогодні завершився вже третій місяць оборони України від російських загарбників.
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні особливу увагу звернув, що сьогодні, 24 травня, вже три місяці триває повномасштабна війна з Росією.
За словами президента, це великий термін, який не передбачали провідні розвідки світу.
"Цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитися на нашу землю, на Україну", – зазначив він.
Водночас, Зеленський наголосив, що вже три місяці російські окупанти чинять воєнні злочини. Натомість, три місяці українці захищають свою власну землю і здійснюють масові подвиги.
Глава держави повідомив, що 15 227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них:
- 12 550 військовослужбовців ЗСУ;
- 1801 нацгвардієць;
- 205 прикордонників;
- 182 поліцейських;
- 167 працівників СБУ;
- 138 ДСНСівців;
- 99 воїнів Головного управління розвідки;
- 38 працівників Держспецзвʼязку.
А також працівники Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок в оборону.
155 українцям присвоєно звання Героя України, з них 75 – посмертно. 1016 населених пунктів України вже деокуповано.
"І кожна з таких цифр – це історія. Історія надзвичайної сміливості й самопожертви. Це героїчний захист Маріуполя. Це успіхи в битвах за Київ, за Чернігів, Суми й Харків. Це героїчна оборона на Донбасі. Це захист Одеси, Миколаєва та всього нашого півдня. Це протести та спротив у тих містах і тих громадах України, які нам ще належить звільнити", – сказав Зеленський
Він закликав памʼятати завжди, що Україна вистояла протягом цих трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів і ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких убили окупанти.
Раніше Володимир Зеленський закликав партнерів надсилати Україні зброю.
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