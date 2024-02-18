"Такий укріпрайон можна було залишити лише через серйозні причини": Світан – про втрату Авдіївки

В Авдіївці ще кілька тижнів працюватимуть наші ДРГ, зазначив полковник запасу ЗСУ.

ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці – дуже серйозного укріпрайону, який готувався 8 років, через неспроможність західних партнерів прийняти політичне рішення про допомогу Україні.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на "24 Каналі" розповів 18 лютого.

За словами Світана, в Авдіївці ще кілька тижнів працюватимуть наші ДРГ, які жахатимуть росіян. Утім окупанти вже намагаються наступати на село Ласточкине.

Він також назвав головну причину відходу з Авдіївки. І це – нестача боєприпасів. Серйозний укріпрайон, який будувався 8 років, і який в принципі неможливо було взяти, впав через проблеми з боєприпасами, зволікання США з допомогою Україні.

"Повертатися в Авдіївку вже немає сенсу абсолютно ніякого. Немає сенсу вже рухатись на Макіївку та Ясинувату на цьому плацдармі. Тепер є сенс відсікати весь Донбас від Росії. Однак це рух на Луганськ з боку Сватового та Щастя, бо навряд ми вже зайдемо в Авдіївку фронтальним ударом", – сказав Світан.

Ще одна причина втрати Авдіївки – ворожа авіація.

На думку льотчика-інструктора, дуже важливу роль у битві за місто зіграла саме вона.

Він пояснив, що на користь росіян було те, що їхні літаки Су були здатні скидати по 60 авіабомб на добу. Добре відпрацювала наша ППО, коли збила за короткий проміжок часу 4 ворожих винищувачі, але все ж повітряна перевага була на боці росіян.

"Су-34 бере на борт 6 КАБ. Два таких літаки – 12 КАБ. Усього пара Су-34 може створити тиск на серйозний укріпрайон. У них польотний час складає хвилин 20. За цей час вони встигають сходити туди-сюди та виконати бойове завдання", – наголосив військовий експерт.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, неспроможність західних партнерів прийняти політичне рішення про допомогу Україні дозволила росіянам захопити Авдіївку. Фактично вони зробили Путіну величезний подарунок перед виборами.

"Такий укріпрайон можна було залишити лише через серйозні причини. Авіаційна компонента – раз, і повна відсутність снарядів, що відчувається по всій лінії фронту. Недостатньо тієї допомоги, які нам наші гаранти безпеки по Будапештському меморандуму ще мали надати", – зазначив Світан.

Нагадаємо, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відповів, чи змогли б ЗСУ утримати Авдіївку, якби мали літаки F-16.

"На жаль, у росіян наразі кращі літаки, тому ми не можемо навіть підлітати швидко, близько і збивати їх. Тому що наші радари не конкурують з їхніми, вони нас бачать далі, і ракети нас вражають ще на підльоті...", – сказав Костенко.

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