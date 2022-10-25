Такого не пробачають: у Дніпрі російська ракета вбила вагітну жінку (фото)

У вівторок, 25 жовтня, російські терористи ракетами обстріляли Дніпро. Через російські обстріли загинула вагітна молода жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають", - написав Резніченко.

Інформацію також підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав дії окупаційної армії черговим терактом на території України.

"Черговий теракт. Внаслідок обстрілу росіян у Дніпрі є загиблі. Серед них - вагітна жінка. Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з Тік-Току закликають «спалювати» українців. Відповідальність за це буде максимально жорсткою", - написав Єрмак.

Ракетний обстріл Дніпра 25 жовтня: що відомо

У Дніпрі ввечері 25 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські терористи обстріляли автозаправну станцію у Дніпрі. На місці події спалахнула пожежа.

Згодом стало відомо, що на місці трагедії загинуло двоє людей, ще три особи отримали травми. На місці трагедії працюють всі екстрені служби.

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